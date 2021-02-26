В мэрии Екатеринбурга назвали автобусные маршруты, где появятся валидаторы

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга назвали автобусные маршруты, где появятся валидаторы

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали появление в городских автобусах транспортных терминалов (валидаторов).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, партия таких устройств уже прибыла в уральскую столицу. Предполагается, что они позволят опробовать схему оплаты проезда без участия кондуктора - с возможностью привлечения его лишь в особо загруженные "часы пик".

"Данные валидаторы производства компании "Микроэлектроника" хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации у наших коллег в Московской области, Самаре, Севастополе и Нижнем Новгороде. Аналогичные устройства, только без печати чека, сейчас используются в нашем метрополитене для оплаты проезда банковскими картами", - рассказали в мэрии.

Теперь пассажирам для оплаты проезда в автобусе будет достаточно приложить банковскую или транспортную карту к считывателю устройства. При успешной оплате валидатор напечатает чек, который нужно будет предъявить сотрудникам службы контролеров, либо кондуктору.

Новые автобусы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

По данным администрации, будут оснащены 57 новых автобусов на маршрутах №21, 25 и 50, которые город получил в прошлом году. Валидаторы установят из расчета по три единицы на борт. Сейчас проводится их монтаж, подключение к системе оплаты проезда, настройка и конфигурирование. Опытную эксплуатацию устройств на линии собираются начать уже через пару месяцев.

"На первоначальном этапе планируется привлечение кондукторского состава для контроля и помощи пассажирам в оплате проезда. Далее кондукторский состав будет переводится в контрольно-ревизионную службу, которая будет осуществлять контроль оплаты проезда", - заключили в администрации.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга поставят еще 60 новых современных автобусов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрии Екатеринбурга назвали автобусные маршруты, где появятся валидаторы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: валидаторы, автобусы, терминалы, кондукторы, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети