В мэрии Екатеринбурга назвали автобусные маршруты, где появятся валидаторы

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали появление в городских автобусах транспортных терминалов (валидаторов).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, партия таких устройств уже прибыла в уральскую столицу. Предполагается, что они позволят опробовать схему оплаты проезда без участия кондуктора - с возможностью привлечения его лишь в особо загруженные "часы пик".

"Данные валидаторы производства компании "Микроэлектроника" хорошо себя зарекомендовали при эксплуатации у наших коллег в Московской области, Самаре, Севастополе и Нижнем Новгороде. Аналогичные устройства, только без печати чека, сейчас используются в нашем метрополитене для оплаты проезда банковскими картами", - рассказали в мэрии.

Теперь пассажирам для оплаты проезда в автобусе будет достаточно приложить банковскую или транспортную карту к считывателю устройства. При успешной оплате валидатор напечатает чек, который нужно будет предъявить сотрудникам службы контролеров, либо кондуктору.

По данным администрации, будут оснащены 57 новых автобусов на маршрутах №21, 25 и 50, которые город получил в прошлом году. Валидаторы установят из расчета по три единицы на борт. Сейчас проводится их монтаж, подключение к системе оплаты проезда, настройка и конфигурирование. Опытную эксплуатацию устройств на линии собираются начать уже через пару месяцев.

"На первоначальном этапе планируется привлечение кондукторского состава для контроля и помощи пассажирам в оплате проезда. Далее кондукторский состав будет переводится в контрольно-ревизионную службу, которая будет осуществлять контроль оплаты проезда", - заключили в администрации.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга поставят еще 60 новых современных автобусов.