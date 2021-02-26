26 Февраля 2021
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Владимир Якушев, Александр Моор, Дмитрий Кузьменко (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Полпред президента в УрФО принял участие в открытии тепличного комбината "ТюменьАгро"

Сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко посетили с рабочей поездкой Тюменский район, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Они приняли участие в открытии тепличного комбината "ТюменьАгро" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. В новом тепличном комплексе площадью в 17 га планируется производить 31,3 тыс. тонн овощей. Всего в проект вложено 5,1 млрд рублей, создано 312 рабочих мест. Особенность новых теплиц - технология электродосвечивания, благодаря которой можно получать в два раза больше урожая.

"Новые рабочие места с хорошей зарплатой, обеспечение продовольственной безопасности - важные направления развития региона и УрФО в целом. Я рад, что в Тюменской области сложилось такое взаимопонимание между инвесторами и региональными властями, это залог успеха любого проекта", - отметил Владимир Якушев.

Владимир Якушев, Александр Моор, Дмитрий Кузьменко(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Владимир Якушев, Александр Моор, Дмитрий Кузьменко(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Также в программу поездки входит посещение производственного комплекса Тюменского РМЗ АО "Транснефть-Сибирь", Центра гимнастики, презентация комплекса развития туризма в Тюменской области на базе создания термальных курортов.

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Полпред президента в УрФО принял участие в открытии тепличного комбината "ТюменьАгро"

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, Дмитрий Кузьменко, ТюменьАгро



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