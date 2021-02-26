Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям.

По словам белорусского лидера, "в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может", передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) этой страны. Он является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет безопасности республики.

Александр Лукашенко пообещал, что Виктор больше не будет государственным служащим - его уволят с должности помощника президента по национальной безопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".