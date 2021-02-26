26 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям.

По словам белорусского лидера, "в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может", передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) этой страны. Он является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет безопасности республики.

Александр Лукашенко пообещал, что Виктор больше не будет государственным служащим - его уволят с должности помощника президента по национальной безопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Напомним, в конце августа 15-летний Коля стал героем мемов. Это произошло благодаря кадрам, которые распространила пресс-служба белорусского президента. Сначала это были кадры из вертолета главы государства: на них предположительно Николай обсуждает с Лукашенко-старшим отсутствие митингующих у президентской резиденции, а потом в каске и разгрузке готовится "десантироваться" у Дворца независимости. Затем в соцсетях и СМИ появился кадр с совещания у президента, на котором Николай сидит за пустым столом в бронежилете и с автоматом перед собой.

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Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям

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Теги: александр лукашенко, виктор лукашенко



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