Лукашенко исключил передачу власти своим сыновьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям.
По словам белорусского лидера, "в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может", передает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) этой страны. Он является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет безопасности республики.
Александр Лукашенко пообещал, что Виктор больше не будет государственным служащим - его уволят с должности помощника президента по национальной безопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".
У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Напомним, в конце августа 15-летний Коля стал героем мемов. Это произошло благодаря кадрам, которые распространила пресс-служба белорусского президента. Сначала это были кадры из вертолета главы государства: на них предположительно Николай обсуждает с Лукашенко-старшим отсутствие митингующих у президентской резиденции, а потом в каске и разгрузке готовится "десантироваться" у Дворца независимости. Затем в соцсетях и СМИ появился кадр с совещания у президента, на котором Николай сидит за пустым столом в бронежилете и с автоматом перед собой.