Свердловский минздрав разрешил врачам не выезжать на дом при отсутствии определенных симптомов у пациентов

Министерство здравоохранения Свердловской области составило список симптомов, при отсутствии которых гражданину могут отказать в вызове врача на дом. Соответствующий приказ подписал региональный министр здравоохранения Андрей Крылов

Согласно документу, к свердловчанину не приедут, если при вызове не будут озвучены следующие симптомы:

- Повышение температуры тела выше 38 градусов;

- Повышение артериального давления с выраженными нарушениями самочувствия (сильная головная боль, тошнота, рвота, головокружение, мелькание мушек перед глазами);

- Диарея (более 10 раз в сутки);

- Сильные боли в позвоночнике и суставах нижних конечностей с ограничением подвижности;

- Головокружение;

- Сильная тошнота;

- Рвота.

Помимо этого в услуге могут отказать при отсутствии прикрепления человека в установленном порядке к медицинской организации. Также максимальный срок ожидания в очереди на вызов врача не должен превышать 15 минут. Напомним, что все вышеупомянутые ограничения касаются исключительно бесплатных медицинских услуг, оказываемых по полису ОМС. Его номер должен быть указан при вызове медицинского сотрудника на дом.