Зачем в ДНР заговорили о новом референдуме?

Власти ДНР недавно снова упомянули о повторном референдуме - в присутствии международных наблюдателей. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

Периодически идея второго референдума в Донбассе озвучивается, но затем опять забывается. Последняя идея, вероятно, снова связана с попыткой как-то подтолкнуть Украину выполнить Минские соглашения, то есть политически урегулировать конфликт. Киев же никак не реагирует, не изъявляя желания договориться с Донбассом.

Причем интересно, что содержание вопроса или вопросов Пушилин не предложил, то есть теоретически можно спросить и о воссоединении с Россией. Правда, со стороны Кремля четкой реакции не последовало, что свидетельствует скорее о личном мнении Пушилина. Характерно, что из ЛНР такой инициативы не поступало.

Президент РФ Владимир Путин на этот счет недавно ответил уклончиво, когда главред RT Маргирита Симоньян призвала присоединить ДНР и ЛНР. Он сказал, что Россия Донбасс не бросит, но принимать такое решение можно только с учетом интересов всех россиян и с учетом всех последствий.

Директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков считает, что вряд ли за этим сигналом последуют реальные шаги. Скорее всего, это предостережение от наступления украинских войск на Донбасс. И Москва дает понять: если это случится, республики могут провести повторный референдум.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов скептически оценивает идею второго референдума, и он не уверен, что результат будет убедительный, а значит, это несвоевременно. Мир же точно не признает его результаты, поэтому он не нужен.

Отдельным вопросом являются расходы на референдум, которые могут потянуть на сотни миллионов рублей, притом что социально-экономическое положение в республиках и так тяжелое. С прошлого года начали регулярно повышать зарплаты бюджетникам, но начали расти и тарифы на коммунальные услуги. Инфляция в целом тоже достаточно высока - цены растут весьма быстро, что создает дополнительную напряженность. Возможно, в 2022 году, как было заявлено, средние зарплаты бюджетникам действительно сравняются с уровнем Ростовской области. Но проблема в том, что безработица в республиках очень большая, хотя точных цифр никто не знает, они засекречены еще с 2014 года.

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов считает, что если решение все-таки будет принято, то деньги на него найдутся. Отметим, что в Донецке настроения в целом не изменились и результат был бы весьма высокий и точно однозначный. Только что даст новый референдум? Украина получит новый повод обвинить Донбасс и Россию. А сам регион Украине давно не нужен, доказательством чему является внесенный в Раду законопроект о "коллаборантах".

Пока что идея референдума имеет лишь один смысл - удержать Украину от военного наступления на Донбасс. К слову, ВСУ уже начали подготовку к наступлению в городских условиях.