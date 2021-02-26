Активисты рассказали о новых случаях применения админресурса "за Невского"

Поддержка кандидатуры Александра Невского в конкурсе памятников на Лубянке, похоже, оказалась государственным делом. Активисты рассказывают о якобы применяемом административном ресурсе.

С просьбами подержать вариант с памятником князю обращаются к тем, кто давно зарегистрирован на сервисе "Активный гражданин", об этом рассказала экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

"Народ, который там активничает и баллы зарабатывает, жалуется, мол, звонят из управы, просят проголосовать за Невского. Мой друг им сказал, мол, извините, уже проголосовал за Дзержинского. И даже не из политических соображений, а потому, что не понимает, как можно было снести скульптурный шедевр и менять его на что-то, чего не существует даже в проекте. Вздохнули, вежливо попрощались и повесили трубку", - сообщает она в телеграм-канале.

Сопредседателю партии "Справедливая Россия" Захару Прилепину сообщили том, что якобы СМС с требованием поддержать кандидатуру Невского получили члены "Единой России", работники Службы спасения и члены территориальных избирательных комиссий.

"Это кто мне отписался о получении СМС. Думаю, список организаций и структур куда больше. И даже все эти ресурсы не могут обеспечить отрыв. Невский обыгрывает Дзержинского на считанные сотни голосов. Потому что реальная социология показывает 65% за Дзержинского. Государство бросило силы на поддержку инициативы Венедиктова и Швыдкого. Как трогательно. Их проблема в том, что у них ресурсы конечны. А у нас нет. У нас есть миллионы реальных и живых сторонников, которые всё видят", - отметил Прилепин в своём телеграм-канале.

Накануне Прилепин сообщал также о скупке и накрутке голосов в поддержку проекта с памятником Невскому. В руководстве платформы "Активный гражданин" отвергали любые махинации с голосами. Так или иначе, наглядно видна неравномерность поддержки победителя шведов и тевтонских рыцарей.

Такой график приводит публицист Борис Рожин. По его мнению, один в один повторяется история с конкурсом "Имя России".

Так что, похоже на то, что теперь админресурс вновь применяется не только в пользу живых людей, но и в отношении давно умерших исторических деятелей. Кому и зачем это может быть нужно - вопрос открытый.