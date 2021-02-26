Рекордное число россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года - опрос

В феврале 2021 года число россиян, которые не хотят видеть Владимира Путина президентом еще один срок, достигло максимума за последние семь лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного АНО "Левада-центр" (АНО "Левада-Центр" внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Число наших соотечественников, которые не хотят видеть Путина президентом после 2024 года, по данным исследователей, составляет 41%. При этом большинство – 48% - выступает за продление пребывания Путина на посту главы государства. За последние три года число таких граждан уменьшилось на 19%. Тех, кто хочет смены президента, напротив стало вдвое больше, отмечает Finanz.Ru.

Социологи отмечают усталость людей от действующего президента. "Многие одобряют деятельность Путина, говорят о больших заслугах, но все-таки уже нужно что-то другое", - поясняет замруководителя "Левада-центра" Денис Волков.

Интересно, что женская аудитория более лояльна к действующему президенту, чем мужская. При этом мужчины говорят конкретно о Путине: "засиделся", "надоел", "уже достаточно", "пора на пенсию", а женщины в целом ссылаются на принцип сменяемости власти. Сторонники нового президентского срока Путина вспоминают его заслуги в прошлом: "при нем стало лучше", в стране – "стабильность" и "порядок", президент "поднял страну" и "старается для людей".