Рекордное число россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года - опрос

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: Россия 24

Рекордное число россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года - опрос

В феврале 2021 года число россиян, которые не хотят видеть Владимира Путина президентом еще один срок, достигло максимума за последние семь лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного АНО "Левада-центр" (АНО "Левада-Центр" внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Число наших соотечественников, которые не хотят видеть Путина президентом после 2024 года, по данным исследователей, составляет 41%. При этом большинство – 48% - выступает за продление пребывания Путина на посту главы государства. За последние три года число таких граждан уменьшилось на 19%. Тех, кто хочет смены президента, напротив стало вдвое больше, отмечает Finanz.Ru.

Социологи отмечают усталость людей от действующего президента. "Многие одобряют деятельность Путина, говорят о больших заслугах, но все-таки уже нужно что-то другое", - поясняет замруководителя "Левада-центра" Денис Волков.

Интересно, что женская аудитория более лояльна к действующему президенту, чем мужская. При этом мужчины говорят конкретно о Путине: "засиделся", "надоел", "уже достаточно", "пора на пенсию", а женщины в целом ссылаются на принцип сменяемости власти. Сторонники нового президентского срока Путина вспоминают его заслуги в прошлом: "при нем стало лучше", в стране – "стабильность" и "порядок", президент "поднял страну" и "старается для людей".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рекордное число россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года - опрос

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россияне, владимир путин, новый президентский срок, президент россии, усталость, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети