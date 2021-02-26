26 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Жители восьми городов Южного Урала смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус

В восьми городах Челябинской области 27 и 28 февраля пройдет бесплатное тестирование на коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Тестирование проводится в торговых комплексах для выявления бессимптомных больных с COVID-19.

В Челябинске можно сдать анализ 27 февраля с 10 до 13 часов в ТК "Алмаз", с 14 до 17 часов в ТК "Горки", с 13 до 16 часов – в ТК "Алмаз" (Леруа Мерлен). 28 февраля тестирование будет проводиться с 14 до 17 часов в ТК "Горки", с 13 до 16 часов – в ТК "Алмаз" (Леруа Мерлен).

В Магнитогорске пройти тестирование можно будет 27 февраля с 10 до 12 часов в "ТК "Континент" и ТК "Гостиный двор", а 28 февраля с 10 до 12 часов в ТК "Гостиный двор".

27 и 28 февраля можно будет сдать тест в Кыштыме (с 11 до 13 часов в ТК "Радуга"), в Миассе (с 12 до 15 часов в ТК "Слон"), в Пласте (с 10 до 14 часов в ТК "Раздолье") и в Южноуральске (с 10 до 12 часов в ТК "Южный"). В Сатке тестирование пройдет с 11 до 13 часов 27 февраля в ТК "Факел".

В Карталах с 10 до 11 часов 27 февраля можно сдать тест в магазине "Доброцен" (переулок Нефтебазовый, 3б), а 28 февраля с 10 до 11 часов в магазине "Пятерочка" (улица Пушкина, 30).

Чтобы пройти тестирование, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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Жители восьми городов Южного Урала смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус

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Теги: тест, коронавирус, анализ, тестирование,



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