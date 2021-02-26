Освобождение от аутсорсингового ига: водители скорой помощи Екатеринбурга подтвердили возврат в госструктуру

Пять подстанций скорой помощи Екатеринбурга возвращаются в структуру государственной "Скорой медицинской помощи". Информацию об этом Накануне.RU подтвердили собственные источники.

Так с 1 апреля 2021 года контракт с компанией ООО "Феникс – Логистик" истечет и подстанции СМП , расположенные на улицах Серафимы Дерябиной, Братьев Быковых и Машиностроителей, а также улице 8 марта вновь вернутся под крыло государства.

Сами сотрудники назвали изменения не иначе как отказ от ига аутсорсинга. По их словам причина в отмене аутсорсинга в том, что на подстанциях появились новые автомобили. Соответствующий подарок ранее сделал городу "Фонд имени Святой Екатерины". Ранее необходимость в аренде машин была , в связи с недостатком автомобилей.

По словам водителя Владимира теперь исчезнут переработки.

"Не будет переработок. При аутсорсинге мы работали сутками. В составе самой СМП смены будут по 12 часов. Для любителей выпить алкоголь такое не подойдет и это хорошо. Кстати, у нас снизили коронавирусные выплаты. Раньше было 28 тысяч рублей. Теперь же доплачивают по 4 тысячи рублей", - рассказал наш собеседник.

Вчера на подстанции по улице Машиностроителей состоялось собрание, где водителям сказали о том, что они должны будут до 15 марта пройти медицинскую комиссию перед возвратом обратно в государственное ведение.

Теперь руководство Скорой медицинской помощи направило министру здравоохранения обращение, где попросило засчитать водителям скорой помощи время, отработанное в частной компании, как стаж.

Еще один водитель, на условиях анонимности, рассказал нашему СМИ о том, что зарплата водителей после возврата в госструктуру возрастет в среднем на пять тысяч.

"Зарплата вырастет тысяч на пять. 25 – 30 тысяч будем получать после перехода. Никто не жалуется. За время аутсорсинга не пришел ни один водитель работать. Пермская компания предлагала самозанятую систему и никому это не выгодно. Слабины теперь никакой никому не будут давать. Можно было провиниться на работе раньше. Теперь же слабины никто не будет давать. Можно было раньше поменяться легко с кем – нибудь, если человек не мог работать", - рассказал мужчина.

Теперь всем водителям вернут все социальные гарантии, в частности выплату отпускных и прочие.

И отныне водителям предоставят рабочую форму.

Об отказе от аутсорсинга в скорой помощи Екатеринбурга стало известно еще несколько дней назад. Но тогда в министерстве здравоохранения Свердловской области нашему СМИ опровергли данную информацию.

Напомним, что водители восприняли в январе 2020 года перевод на аутсорсинг в штыке и устроили забастовку, не выйдя на рабочие места. Основной причиной стали низкие зарплаты водителей и перевод работников в индивидуальные предприниматели и самозанятые. Предложенная новым работодателем зарплата составляла лишь 18 тысяч рублей в месяц. Наше СМИ приезжало на подстанции и делало подробный репортаж.