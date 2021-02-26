Мужчина и женщина пострадали в результате взрыва в нижегородском суши-баре

Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, пострадавший мужчина доставлен в травмпункт, женщина - в медицинское учреждение.

Кроме того, спасатели пытаются достать из-под завалов женщину, которая была обнаружена ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины.

ЧП произошло сегодня утром в суши-баре. Жителей дома на Мещерском бульваре эвакуировали. Кафе находилось в цокольном этаже-пристрое. На кадрах, снятых очевидцами, видны сильные разрушения – здание полностью разрушено.

Причины взрыва устанавливаются. Ранее начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщал, что многоэтажный дом, где произошел инцидент, не газифицирован.