Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Президент Азебрайджана Ильхам Алиев прокомментировал отношения с Арменией и высказался по поводу политического кризиса, разворачивающегося в соседней стране.

Алиев не исключил, что в случае нормализации отношений с Арменией будет подписан мирный договор. Пока же его устраивает текущая ситуация и больше заботит восстановление после военных действий территорий Нагорного Карабаха, заявил президент на пресс-конференции.

Он назвал происходящее в Ереване внутренним делом соседнего государства, но при этом заявил, что в ходе военных действий Азербайджан не фиксировал пусков ракет комплекса "Искандар", на которые жаловался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев назвал его высказывания анекдотичными.

Также Алиева устраивает деятельность российских миротворцев, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, передает "Sputnik Азербайджан".