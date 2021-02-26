26 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР
Ильхам Алиев (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном

Президент Азебрайджана Ильхам Алиев прокомментировал отношения с Арменией и высказался по поводу политического кризиса, разворачивающегося в соседней стране.

Алиев не исключил, что в случае нормализации отношений с Арменией будет подписан мирный договор. Пока же его устраивает текущая ситуация и больше заботит восстановление после военных действий территорий Нагорного Карабаха, заявил президент на пресс-конференции.

Он назвал происходящее в Ереване внутренним делом соседнего государства, но при этом заявил, что в ходе военных действий Азербайджан не фиксировал пусков ракет комплекса "Искандар", на которые жаловался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев назвал его высказывания анекдотичными.

Также Алиева устраивает деятельность российских миротворцев, которые сейчас находятся на линии соприкосновения, передает "Sputnik Азербайджан".

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Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном

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Теги: ильхам алиев, наогрный карабах, мирный договор, никол пашинян



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