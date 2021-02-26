"Брусника" на месяц перекроет движение по улице Чкалова в Екатеринбурге

С 19 марта по 19 апреля текущего года движение транспорта по ул. Чкалова, от улицы Шаумяна до улицы Депутатской будет закрыто. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В это время ООО "Брусника" будет осуществлять работы по строительству инженерных сетей. Объехать участок можно будет по ул. Ясная, Шаумян, Волгоградская и Амундсена.

Напомним, что на официальном портале Екатеринбурга опубликована карта дорожных работ с актуальной информацией.