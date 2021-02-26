26 Февраля 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

В Израиле составят черный список отказавшихся от вакцинации

Израильский парламент принял закон, позволяющий правительству составлять списки людей, не вакцинированных от коронавируса, и сообщать их по инстанциям, пишет Yahoo!News.
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Местным органам власти разрешено получать имена, адреса и телефоны невакцинированных, что поражает их право на частную жизнь из-за их законного выбора. Притом что отказавшиеся от неодобренной вакцины и так поражены в правах: им ограничен доступ в общественные места.

Лидер лейбористской партии Мерав Микаэли обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отказе гражданам в их праве на неприкосновенность частной медицинской информации.

В заявлении парламента говорится, что власти просто хотят лично обратиться к людям, чтобы склонить их к "правильному" решению. И будто бы через 60 дней эти данные будут удалены навсегда.

Власти Израиля намерены вакцинировать все взрослое население страны до начала апреля.

При этом после вакцинации в стране резко выросла смертность.

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В Израиле составят черный список отказавшихся от вакцинации

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Израиль



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