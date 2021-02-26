В Магнитогорске мужчина, откусивший часть уха охраннику, получил срок в колонии

29-летний житель Магнитогорска приговорен к 2,5 годам в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью сотруднику охранной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2019 г. пьяный мужчина находился на крыльце заведения по улице Комсомольской в Магнитогорске, куда по вызову приехал охранник ООО ЧО "Щит". Мужчина оскорблял охранника и несколько раз ударил его по голове. После чего, освобождаясь от захвата, укусил охранника за ухо, причинив частичную травматическую ампутацию ушной раковины.

По заключению эксперта травма является неизгладимым телесным повреждением. Действия подсудимого привели к обезображиванию лица потерпевшего.

Мужчина вину признал. Суд приговорил его к 2,5 годам в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Также он должен выплатить потерпевшему 400 тыс. руб.