В Перми мать родила ребёнка и оставила его в подъезде

24-летняя мать из Верещагино оставила своего только что родившегося ребёнка в подъезде дома в Перми, сообщили Накануне.RU в краевом управлении МВД.

В дежурную часть отдела полиции №2 Перми обратилась пермячка, живущая в одном из домов по улице Баумана. Она рассказала, что в подъезде её дома плачет младенец. Выйдя на лестничную клетку, она увидела новорожденного мальчика. Документов при нём не было.

Вскоре прибывшим врачам удалось выяснить, что мальчик здоров, его госпитализировали. Нашли и его мать, 24-летнюю жительницу Верещагино. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Подозреваемая отправлена под подписку о невыезде.