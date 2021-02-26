26 Февраля 2021
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Происшествия Пермский край
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми мать родила ребёнка и оставила его в подъезде

24-летняя мать из Верещагино оставила своего только что родившегося ребёнка в подъезде дома в Перми, сообщили Накануне.RU в краевом управлении МВД.

В дежурную часть отдела полиции №2 Перми обратилась пермячка, живущая в одном из домов по улице Баумана. Она рассказала, что в подъезде её дома плачет младенец. Выйдя на лестничную клетку, она увидела новорожденного мальчика. Документов при нём не было.

Вскоре прибывшим врачам удалось выяснить, что мальчик здоров, его госпитализировали. Нашли и его мать, 24-летнюю жительницу Верещагино. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Подозреваемая отправлена под подписку о невыезде.

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В Перми мать родила ребёнка и оставила его в подъезде

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Теги: Верещагино, мать, сын, подъезд



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