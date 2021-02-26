Митрополит Евгений подтвердил поиски отца Силуана в Среднеуральском монастыре

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) подтвердил цель силовиков, которые прибыли в Среднеуральский женский монастырь для обыска. По его словам, сотрудники ОМОНа и правда искали отца Силуана, которого подозревают в разбойном нападении и убийстве трех человек в 1991 г.

"Тот человек, которого они искали - не нашли. Речь идет о монахе Силуане. Думаю, что основания для нахождения здесь у них скоро закончатся", - цитирует митрополита ТАСС.

Помимо этого владыка призвал прихожан вести диалог с епархией напрямую, не прибегая с Telegram-каналам и СМИ. Когда митрополит выразил желание помолиться в храме "Спорительница хлебов", монахини выстроились стеной перед его ступенями и начали молиться на улице.

Напомним, что сотрудники ОМОНа, нагрянувшие минувшей ночью в Среднеуральский женский монастырь, вывезли некоторых мужчин, якобы не имеющих документов. Как сообщают сторонники бывшего схиигумена, сам монастырь, как и кельи, силовики обыскивали по два-три раза. В итоге часть мужчин из скита Иоанна Богослова, который примыкает к монастырю "Спорительница Хлебов", силовики забрали.

В свою очередь адвокат бывшего схиигумена Сергия назвал действия ОМОНовцев незаконными.