Полицейские Берлина отказываются прививаться "АстраЗенекой"

Полицейские Берлина отказываются прививаться от коронавируса британской вакциной "АстраЗенека", опасаясь побочных эффектов и считая препарат некачественным. Об этом пишет Berliner Zeitung.

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На днях власти города заявили, что полицейских начнут прививать. Но в чатах полицейские выражали недовольство, обсуждали побочные эффекты и низкую эффективность вакцины - 60-70%. В профсоюзах поддержали полицейских и призвали власти не жертвовать здоровьем людей.

В ноябре The Guardian писала, что "АстраЗенека" больше подходит для бедных стран. В Австралии медики вообще призывали отказаться от ее применения.