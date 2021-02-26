За связь без брака: бывший журналист Накануне.RU будет развивать соцсети мэрии Екатеринбурга

Экс-журналист РИА Накануне.RU Андрей Варкентин будет вести аккаунты мэрии Екатеринбурга в социальных сетях. Информацию об этом jy подтвердил в беседе с корреспондентом нашего агентства.

"Только сегодня состоялась встреча с вице-мэром Екатеринбурга Сергеем Плахотиным. Это было его приглашение. Пока официально я не трудоустроен. На следующей неделе пойду устраиваться. Буду заниматься координацией всех основных социальных сетей. Когда выйду на работу, первым делом буду составлять стратегию развития соцсетей", - отметил Андрей Варкентин.

Как стало известно, он при этом продолжит вести телеграм-канал "Планёрка Екб", но не получит в свое ведение ресурс "Екатеринбург в огне". Этот телеграм-канал в журналистской тусовке приписывают экс-вице-мэру города Екатерине Кузёмке.

Андрей Варкентин ранее работал в редакциях ряда изданий, был редактором журнала Overtime Life.