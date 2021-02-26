"Циркон" впервые запустят с подлодки

Атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск" в этом году первой из российских субмарин выполнит стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Минимум один пуск будет произведен из надводного положения и один - из-под воды, сообщил РИА Новости источник.

Серией стрельб с "Северодвинска" завершатся государственные испытания ракетного комплекса. После этого будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей.

Напомним, о первом успешном испытании "Циркона" президенту России Владимиру Путину доложили 7 октября. Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полета – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.

Позже сообщалось, что ракету до конца этого года испытают еще три раза. Стрельбы будут проходить с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".