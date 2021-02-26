26 Февраля 2021
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Виктор Лукашенко (2021) | Фото: Национальный олимпийский комитет Белоруссии

Виктор Лукашенко избран президентом НОК Белоруссии

Старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) этой страны. Он стал третьим президентом комитета.

"С момента основания Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь руководил Владимир Рыженков (1991 – 1996). В мае 1997 года НОК Беларуси возглавил Александр Лукашенко, который занимал этот пост до 26 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Вице-президентом НОК избран олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Игр в Барселоне-1992 Дмитрий Довгаленок.

Кроме избрания руководства на сегодняшнем собрании НОК обсуждались и предстоящие Олимпийские игры в Токио и Пекине.

Виктору Лукашенко 45 лет. Он является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, а также входит в Совет безопасности республики.

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Виктор Лукашенко избран президентом НОК Белоруссии

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Теги: виктор лукашенко, олимпийские игры, национальный олимпийский комитет



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