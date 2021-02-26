26 Февраля 2021
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Алчевский металлургический завод (2015) | Фото: metalobaza.at.ua

Бастующим металлургам Алчевского комбината грозят увольнением

"Внешторгсервис" (ВТС) приступил к совершенствованию своей структуры. Оптимизация грозит привести к сокращению штата, а также выводу крупнейшего промышленного предприятия ЛНР — Алчевского металлургического комбината из-под руководства ВТС. Переход предприятия под государственный контроль грозит тем, что долги перед рабочими будут заморожены или аннулированы.

19 февраля, через три дня после слухов о реорганизации, доменщики начали забастовку и остановили пятую доменную печь — единственную, работавшую на предприятии. Бастует также железнодорожный цех. После этого завод посетил первый заместитель управляющего филиалом №12 Максим Мокрицкий, якобы пригрозивший уволить металлургов задним числом, если они не прекратят бастовать. При этом никакой ясности со сроками выплат нет.

Независимый профсоюз АМК в ответ на это призвал ко всеобщей забастовке начиная с 27 февраля. "После короткой забастовки нам кинули кость в виде 14% за октябрь 2020 года и 23% за ноябрь того же года. Когда рабочие получили СМС от банка, они приступили к работе. Нужно заметить, что это произошло 21 февраля, в воскресенье! И это когда банки не работают. Значит, для ВТС ничего невозможного нет на территории республик?" - отмечается в сообщении организации.

Более того АМК работает сейчас при постоянной угрозе катастрофы. В доменную печь №1 попала вода, в результате чего там застыли тонны металла. Это достаточно серьёзная авария. Но и работающая пока ДП-5 из-за трещины в броне грозит сжечь часть комбината вместе с рабочими.

В любом случае выход из строя ДП-5 означает и прекращение работы всех остальных цехов, а остановка градообразующего предприятия фактически грозит гибелью для Алчевска.

В Фонде рабочей академии в беседе с Накануне.RU отметили, что ссылки на отсутствие средств — несостоятельны, ведь ВТС не вкладывался ни в строительство завода, ни в поддержание его работоспособного состояния. При этом отгрузка продукции происходила исправно. Пассивное поведение рабочих приведёт только к тому, что новый хозяин "повесит" имеющиеся долги на прежнее руководство, а гибель комбината продолжится.

Напомним, забастовки, вызванные бедственным положением на комбинате, продолжаются уже несколько месяцев. В августе прошлого года бастующие сообщали даже о применении к ним пыток. Задержки зарплат и несоблюдение техники безопасности имеют место и на шахтах народных республик. Летом прошлого года горнякам шахты "Комсомольская" именно благодаря приостановке работы удалось добиться выплаты всей задолженности по заработной плате.

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Бастующим металлургам Алчевского комбината грозят увольнением

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Теги: Алчевск, забастовка, ЛНР, ВТС



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