В России от коронавируса привилось около 4 миллионов человек - Минздрав

В России, по данным на 10 февраля, прививку от коронавируса сделали 3,9 млн россиян. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает ТАСС.

Пока что Россия не является лидером по вакцинации населения. Например, в США, по словам президента этой страны Джо Байдена, прививки от коронавируса получили уже 50 млн человек, он считает, что вакцинация идет с опережением графика.

Россияне могут на добровольной и бесплатной основе получить прививку "Спутник V" или "ЭпиВакКорона", пострегистрационные испытания проходит сейчас третья вакцина – "КовиВак". Между тем, как показывают опросы, далеко не все наши соотечественники собираются прививаться. Так, по данным опроса SuperJob, 40% россиян не будут ставить прививки от коронавируса, причем половина из них не примет никаких аргументов за вакцинацию.