Власти Москвы опровергли отправку врачей в отпуска перед возможной новой волной COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщение о том, что столичные медики уходят в отпуск из-за возможного появления в столице в апреле британского штамма COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что график отпусков медиков ежегодно утверждают главврачи организаций, в которых они работают.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к мэрии Москвы сообщили, что столичные власти беспокоятся из-за возможного появления в столице британского штамма коронавируса. Он может привести к повышению заболеваемости и, как следствию, третьей волне эпидемии в апреле этого года.

По словам источника, поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с той целью, чтобы к апрелю они обязательно были на работе.

Как сообщалось, московские власти могут в течение одного-двух месяцев снять ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19, если будет сокращаться число заболевших коронавирусом.