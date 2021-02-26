26 Февраля 2021
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Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы опровергли отправку врачей в отпуска перед возможной новой волной COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщение о том, что столичные медики уходят в отпуск из-за возможного появления в столице в апреле британского штамма COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что график отпусков медиков ежегодно утверждают главврачи организаций, в которых они работают.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к мэрии Москвы сообщили, что столичные власти беспокоятся из-за возможного появления в столице британского штамма коронавируса. Он может привести к повышению заболеваемости и, как следствию, третьей волне эпидемии в апреле этого года.

По словам источника, поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с той целью, чтобы к апрелю они обязательно были на работе.

Как сообщалось, московские власти могут в течение одного-двух месяцев снять ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19, если будет сокращаться число заболевших коронавирусом.

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Власти Москвы опровергли отправку врачей в отпуска перед возможной новой волной COVID-19

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Теги: москва, врачи, новая волна covid-19



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