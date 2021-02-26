Жители посёлка Харп поддержали "переезд" из Приуральского района в Лабытнанги

В посёлке Харп состоялись публичные слушания, посвящённые выходу населённого пункта из Приуральского района и присоединению к Лабытнанги. Жители "переезд" поддержали, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Встреча жителей состоялась вечером 25 февраля, сообщает "Север-пресс". 97 участников собрания высказались "за" "переезд", трое – против. Один голосовавший воздержался.

Напомним, о предстоящем переходе посёлка рассказала в соцсети мэр Лабытнанги Марина Трескова.

"Наши соседи – жители Харпа обсуждают возможность присоединения посёлка к Лабытнанги. Местные депутаты предложили жителям вместе обсудить этот вопрос в ходе публичных слушаний. Решение – за харповчанами. Инициатива прозвучала. Депутаты и жители Лабытнанги также должны рассмотреть этот вопрос. Примем любое решение людей", - написала в своём Instagram Трескова.

Ранее город и посёлок были одним целым, пока в 2004 г. Харп не вошёл в состав Приуральского района.