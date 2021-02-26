26 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Госавтоинспекция считает, что центральные магистральные улицы Екатеринбурга привели в норматив, но город надо очищать от наледи и снега постоянно

У Госавтоинспекции по-прежнему остались замечания по уборке улиц Екатеринбурга от снега и наледи. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

В январе Екатеринбург, как известно, вставал в многокилометровые пробки из-за снегопадов. По официальным данным ГИБДД, только за одну неделю января 95% аварий в Екатеринбурге случились из-за нечищенных дорог.

Как сообщил сегодня Дмитрий Панфилов, после высказанных автоинспекторами замечаний ситуация с уборкой улучшилась. "Та работа, которая проводилась ГИБДД с подрядными организациями, призванными очищать дороги, на сегодняшний день видна. То, что они оперативно не справились с той погодной ситуацией, которая сложилась в Екатеринбурге - это было очевидно", - рассказал он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Дмитрий Панфилов(2021)|Фото: ТАСС

По его словам, сегодня в Госавтоинспекции продолжают анализировать каждое ДТП с пострадавшими, которое произошло в Екатеринбурге и области. После этого в ведомстве дают необходимые поручения по очистке дорог и приведению их в нормативное состояние.

"Но в целом, ситуация в Екатеринбурге на сегодняшний день не удовлетворяет нас на 100%. По крайней мере, центральные магистральные улицы привели в норматив", - заключил Панфилов.

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Госавтоинспекция считает, что центральные магистральные улицы Екатеринбурга привели в норматив, но город надо очищать от наледи и снега постоянно

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Теги: улицы, уборка, ГИБДД, Екатеринбург



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