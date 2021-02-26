За последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.