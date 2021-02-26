В России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1336
Санкт-Петербург - 947
Московская область - 502
Нижегородская область - 392
Воронежская область - 298
Ростовская область - 285
Самарская область - 279
Иркутская область - 238
Челябинская область - 211
Саратовская область - 204
Пермский край - 203
Волгоградская область - 191
Свердловская область - 182
Пензенская область - 176
Вологодская область - 171
Красноярский край - 165
Краснодарский край - 160
Ярославская область - 147
Тверская область - 146
Республика Башкортостан - 140
Республика Карелия - 138
Курская область - 138
Алтайский край - 136
Архангельская область - 134
Владимирская область - 128
Тульская область - 126
Ленинградская область - 126
Кировская область - 125
Новосибирская область - 123
Калужская область - 120
Тамбовская область - 120
Ханты-Мансийский автономный округ - 116
Липецкая область - 114
Астраханская область - 110
Ульяновская область - 109
Белгородская область - 105
Брянская область - 103
Ставропольский край - 103
Республика Бурятия - 101
Калининградская область - 100
Забайкальский край - 98
Омская область - 97
Удмуртская Республика - 91
Приморский край - 91
Орловская область - 90
Ивановская область - 90
Мурманская область - 85
Тюменская область - 85
Хабаровский край - 83
Республика Коми - 81
Смоленская область - 81
Оренбургская область - 80
Новгородская область - 77
Курганская область - 74
Псковская область - 72
Кабардино-Балкарская Республика - 72
Рязанская область - 70
Кемеровская область – 70
Республика Крым - 66
Севастополь - 65
Республика Чувашия - 59
Республика Мордовия - 53
Республика Татарстан - 52
Томская область - 51
Амурская область - 48
Республика Калмыкия - 44
Республика Дагестан - 44
Карачаево-Черкесская Республика - 40
Республика Саха (Якутия) - 40
Сахалинская область - 39
Ямало-Ненецкий автономный округ - 38
Камчатский край - 36
Республика Марий Эл - 35
Костромская область - 33
Республика Северная Осетия-Алания - 31
Республика Алтай - 21
Республика Ингушетия - 15
Чеченская Республика - 10
Республика Хакасия - 8
Республика Адыгея - 7
Еврейская автономная область - 5
Магаданская область - 4
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 2
Республика Тыва - 2