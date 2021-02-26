26 Февраля 2021
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Общество В России
Дедушка в медицинской маске (2021) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1336

Санкт-Петербург - 947

Московская область - 502

Нижегородская область - 392

Воронежская область - 298

Ростовская область - 285

Самарская область - 279

Иркутская область - 238

Челябинская область - 211

Саратовская область - 204

Пермский край - 203

Волгоградская область - 191

Свердловская область - 182

Пензенская область - 176

Вологодская область - 171

Красноярский край - 165

Краснодарский край - 160

Ярославская область - 147

Тверская область - 146

Республика Башкортостан - 140

Республика Карелия - 138

Курская область - 138

Алтайский край - 136

Архангельская область - 134

Владимирская область - 128

Тульская область - 126

Ленинградская область - 126

Кировская область - 125

Новосибирская область - 123

Калужская область - 120

Тамбовская область - 120

Ханты-Мансийский автономный округ - 116

Липецкая область - 114

Астраханская область - 110

Ульяновская область - 109

Белгородская область - 105

Брянская область - 103

Ставропольский край - 103

Республика Бурятия - 101

Калининградская область - 100

Забайкальский край - 98

Омская область - 97

Удмуртская Республика - 91

Приморский край - 91

Орловская область - 90

Ивановская область - 90

Мурманская область - 85

Тюменская область - 85

Хабаровский край - 83

Республика Коми - 81

Смоленская область - 81

Оренбургская область - 80

Новгородская область - 77

Курганская область - 74

Псковская область - 72

Кабардино-Балкарская Республика - 72

Рязанская область - 70

Кемеровская область – 70

Республика Крым - 66

Севастополь - 65

Республика Чувашия - 59

Республика Мордовия - 53

Республика Татарстан - 52

Томская область - 51

Амурская область - 48

Республика Калмыкия - 44

Республика Дагестан - 44

Карачаево-Черкесская Республика - 40

Республика Саха (Якутия) - 40

Сахалинская область - 39

Ямало-Ненецкий автономный округ - 38

Камчатский край - 36

Республика Марий Эл - 35

Костромская область - 33

Республика Северная Осетия-Алания - 31

Республика Алтай - 21

Республика Ингушетия - 15

Чеченская Республика - 10

Республика Хакасия - 8

Республика Адыгея - 7

Еврейская автономная область - 5

Магаданская область - 4

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 2

Республика Тыва - 2

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В России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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