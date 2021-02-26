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Общество Свердловская область
Митрополит Евгений (2020) | Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений прибыл в Среднеуральский монастырь после обыска силовиков

На территорию Среднеуральского женского монастыря приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

О целях прибытия пока неизвестно, однако ранее в Екатеринбургской епархии заявляли, что не имеют какого-либо отношения к сегодняшним обыскам монастыря сотрудниками ОМОНа.

"Представители Среднеуральского монастыря используют действия силовиков для обоснования нежелания урегулирования отношений с епархией, безосновательно связывая епархию с ночным инцидентом. В действительности же конструктивный диалог и примирение с епархией дает основание для прекращения раскола, который в настоящее время питается поиском врагов, к каким им удобно причислять и епархию", - прокомментировал ситуацию секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

На площади перед монастырем стоят монахини, насельники и православные верующие. На данный момент митрополит Евгений пригласил людей зайти внутрь храма для дальнейшего диалога.

Напомним, что сотрудники ОМОНа искали в Среднеуральском женском монастыре отца Силуана, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве трех человек. Как сообщил Накануне.RU источник в силовых структурах, преступление было совершено еще в 1999 г.

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Митрополит Евгений прибыл в Среднеуральский монастырь после обыска силовиков

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Теги: ОМОН, монастырь, силовики, митрополит Евгений



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