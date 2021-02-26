26 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд продлил срок ареста замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области

В Челябинске суд продлил срок заключения под стражу замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяну Антонову, обвиняемую в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Под арестом она пробудет до 2 апреля.

По версии следствия, Татьяна Антонова получила деньги от заместителя гендиректора фирмы за обеспечение оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Кроме того, как считает следствие, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.

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Суд продлил срок ареста замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области

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Теги: Татьяна Антонова, взятка, обвинение, уголовное дело, замминистра,



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