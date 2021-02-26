В Общественной палате России голосование по памятнику на Лубянке назвали провокацией

В Общественной палате России раскритиковали формат, который их коллеги-общественники из Москвы выбрали для решения судьбы Лубянской площади.

Напомним, накануне на нескольких платформах – СМИ, сайт "Активный гражданин" – началось голосование, в ходе которого участникам предлагается выбрать между памятником Александру Невскому и Феликсу Дзержинскому. Голосование продлится до 5 марта.

Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает организацию голосования неудачной.

"Мне кажется, что организовано не очень удачно по нескольким причинам. Не совсем понятно, почему Общественная палата Москвы с подачи своего заместителя председателя (им является главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов – прим. ред.) раскалывает общество, предлагая выбрать между двумя историческими деятелями. Идет противопоставление, попытка расколоть патриотический фланг. Потому что нейтрально настроенным к теме людям предлагается выбрать между одним патриотом и другим патриотом", - заявил Малькевич в интервью радио "Говорит Москва".

Он назвал противопоставление исторических фигур провокацией, "специально придуманной, чтобы усилить раскол в обществе". "Вопрос надо было ставить: вы за возвращения памятника, вы за возвращение фонтана, чтобы всё оставалось как прежде. Когда хотят устроить провокацию, говорят, а давайте поставим памятник Невскому", - отмечает представитель ОПР.