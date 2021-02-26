В ЛНР почти высохло Исаковское водохранилище

В соцсетях появляются тревожные фотографии и сообщения пользователей о том, что в ЛНР сильно упал уровень воды в Исаковском водохранилище под Алчевском. За последние два года его уровень очень сильно снизился, а там, где были пляжи и мостики, песок - вода далеко ушла. В результате площадь водоема сильно уменьшилась.

Водохранилище было создано в 1954 году прежде всего для нужд металлургического завода им. Ворошилова. Однако позже, но уже давно оно стало также местом отдыха местных жителей, там были построены базы, лагеря, дачи.

Глубина водоема раньше была несколько метров, но сильно варьируется. В нескольких местах осенью водохранилище полностью пересохло.

Министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев еще в 2018 году заявлял, что будет проводиться процесс оздоровления поверхностных вод. Однако ничего не было сделано, хотя местные жители сообщали властям о проблеме с водоемом. Осенью 2020 года замминистра Елена Бойко заявила, что была увеличена частота наблюдений за уровнем и качеством воды, а также организован мониторинг состояния подземных вод на прилегающих территориях. И это касалось не только Исаковского водохранилища.

Власти указывают на очень засушливое лето, которое было в прошлом году (почти четыре месяца не было дождей). Напомним, осенью на захваченной Украиной территории ЛНР вспыхнули лесные пожары. Кроме того, в последние годы климат в Донбассе стал еще более засушливым, чем это было раньше. Такого типичного еще двадцать лет назад явления, как зимняя слякоть, уже давно нет. Уменьшение осадков отмечается также в Крыму, где оно привело к большим проблемам с водой.

Однако не только это является причиной высыхания водохранилища. Критическое обмеление реки Белая и Исаковского водохранилища могло произойти из-за ликвидации шахты "Романовская" и прекращения водоотлива, который был одним из источников пополнения водоема. Водоотлив был остановлен весной 2020 года, и после этого на водохранилище начал падать уровень воды. Поверхностные воды, питавшие водохранилище, вероятно, просто затопили стволы шахты, изменив направление русла реки, и больше не питают водоем.

Украинские СМИ ликуют, радуясь проблемам Донбасса, где без Украины даже водоемы высыхают.

В прошлом году глава ЛНР Леонид Пасечник поднял вопрос обмеления Исаковского водохранилища и реки Белая. Он отметил, что дальнейшее обмеление может привести к экологической катастрофе. И пообещал установить глубинные насосы в шахту, которые будут качать воду в реку Белая. Пока же проблема так и не решена. И если лето снова будет засушливое, обмелевшее водохранилище может его не пережить.

Состояние водохранилища осенью 2020 года