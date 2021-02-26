В ЛНР почти высохло Исаковское водохранилище

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ЛНР, Исаковское водохранилище высохло (2021) | Фото: lugradar.net

В ЛНР почти высохло Исаковское водохранилище

В соцсетях появляются тревожные фотографии и сообщения пользователей о том, что в ЛНР сильно упал уровень воды в Исаковском водохранилище под Алчевском. За последние два года его уровень очень сильно снизился, а там, где были пляжи и мостики, песок - вода далеко ушла. В результате площадь водоема сильно уменьшилась.

Водохранилище было создано в 1954 году прежде всего для нужд металлургического завода им. Ворошилова. Однако позже, но уже давно оно стало также местом отдыха местных жителей, там были построены базы, лагеря, дачи.

Глубина водоема раньше была несколько метров, но сильно варьируется. В нескольких местах осенью водохранилище полностью пересохло.

Министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев еще в 2018 году заявлял, что будет проводиться процесс оздоровления поверхностных вод. Однако ничего не было сделано, хотя местные жители сообщали властям о проблеме с водоемом. Осенью 2020 года замминистра Елена Бойко заявила, что была увеличена частота наблюдений за уровнем и качеством воды, а также организован мониторинг состояния подземных вод на прилегающих территориях. И это касалось не только Исаковского водохранилища.

Власти указывают на очень засушливое лето, которое было в прошлом году (почти четыре месяца не было дождей). Напомним, осенью на захваченной Украиной территории ЛНР вспыхнули лесные пожары. Кроме того, в последние годы климат в Донбассе стал еще более засушливым, чем это было раньше. Такого типичного еще двадцать лет назад явления, как зимняя слякоть, уже давно нет. Уменьшение осадков отмечается также в Крыму, где оно привело к большим проблемам с водой.

Однако не только это является причиной высыхания водохранилища. Критическое обмеление реки Белая и Исаковского водохранилища могло произойти из-за ликвидации шахты "Романовская" и прекращения водоотлива, который был одним из источников пополнения водоема. Водоотлив был остановлен весной 2020 года, и после этого на водохранилище начал падать уровень воды. Поверхностные воды, питавшие водохранилище, вероятно, просто затопили стволы шахты, изменив направление русла реки, и больше не питают водоем.

Украинские СМИ ликуют, радуясь проблемам Донбасса, где без Украины даже водоемы высыхают.

В прошлом году глава ЛНР Леонид Пасечник поднял вопрос обмеления Исаковского водохранилища и реки Белая. Он отметил, что дальнейшее обмеление может привести к экологической катастрофе. И пообещал установить глубинные насосы в шахту, которые будут качать воду в реку Белая. Пока же проблема так и не решена. И если лето снова будет засушливое, обмелевшее водохранилище может его не пережить.

ЛНР, Исаковское водохранилище высохло(2021)|Фото: lugradar.net

Состояние водохранилища осенью 2020 года

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ЛНР почти высохло Исаковское водохранилище

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЛНР, водохранилище



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети