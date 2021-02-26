Крупные экологические катастрофы в России не повлияли на погоду на Среднем Урале

Крупные экологические катастрофы, которые случились в прошлом году на Камчатке и под Норильском, не оказали влияния на погоду на Среднем Урале. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, для тех регионов, где все произошло, это оказало влияние на климат.

"Сказалось ли это у нас - вряд ли. По нашим данным, в Екатеринбурге ситуация не настолько плохая, у нас Нижний Тагил больше отличается за счет своих предприятий", - рассказала Шепоренко, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как отметила синоптик, пока рано говорить, какое влияние экологические катастрофы окажут на климат в более глобальном масштабе.

"Наверное, по истечение года какой-то анализ учеными будет проведен и будет дана оценка, куда распространились эти загрязняющие вещества и в каких концентрациях. Сейчас мы пока ничего не сможем пояснить", - добавила Галина Шепоренко.

Говоря о предстоящей весне, специалист рассказала, что в этом году она будет поздней.

"Мы поворачиваем к теплу, холода у нас практически закончились. Температура будет повышаться - завтра на уровне 15-20 градусов, на севере до 25 градусов. К концу первой недели марта уже подойдем к дневным оттепелям. Хотя нужно сказать, что первая половина марта будет достаточно зимней, подсыпет снег. Таять он почти не будет, потому что оттепель будет слабой и только в дневные часы. Ожидаются и кратковременные похолодания, но в целом температура повысится и будет достаточно комфортной", - заключила Галина Шепоренко.

Напомним, ранее свердловские синоптики объяснили аномально холодную зиму "суперарктическим вторжением", которое пришло на Средний Урал.