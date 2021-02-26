26 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Производственное предприятие на улице Володарского в Полевском (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

По факту смерти рабочего в Полевском из-за утечки газа возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по г. Полевской возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на местном предприятии. Трагедия произошла вчера 25 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в помещении производственного предприятия по ул. Володарского произошла утечка газа из промышленного баллона. Почувствовав запах, 38-летний рабочий решил остановить работавшее оборудование. В этот момент произошел мощный хлопок скопившейся газовоздушной смеси, в результате чего работник получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался на месте. Производственное помещение также было существенно повреждено.

Производственное предприятие на улице Володарского в Полевском(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент выполняется комплекс следственных мероприятий, в ходе которых будут установлены все обстоятельства трагедии. Вся необходимая документация уже анализируется. Проводятся экспертные исследования, направленные на определение точной причины смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

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По факту смерти рабочего в Полевском из-за утечки газа возбуждено уголовное дело

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Теги: Полевской, взрыв газа, смерть рабочего



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