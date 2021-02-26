По факту смерти рабочего в Полевском из-за утечки газа возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по г. Полевской возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на местном предприятии. Трагедия произошла вчера 25 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в помещении производственного предприятия по ул. Володарского произошла утечка газа из промышленного баллона. Почувствовав запах, 38-летний рабочий решил остановить работавшее оборудование. В этот момент произошел мощный хлопок скопившейся газовоздушной смеси, в результате чего работник получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался на месте. Производственное помещение также было существенно повреждено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент выполняется комплекс следственных мероприятий, в ходе которых будут установлены все обстоятельства трагедии. Вся необходимая документация уже анализируется. Проводятся экспертные исследования, направленные на определение точной причины смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.