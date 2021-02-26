26 Февраля 2021
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Проверка к сдаче ЕГЭ (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дистанционное обучение заставило россиян уважать труд учителей - опрос

Россияне стали больше ценить труд учителей после того, как страна отучилась несколько месяцев на "дистанционке". Такой вывод можно сделать из результатов опроса исследовательского центра портала SuperJob.

Уважение к школьным учителям сегодня испытывают две трети опрошенных (67%), особенно часто — респонденты с доходом от 50 тыс. руб. (71%). Опрошенные, не имеющие детей, испытывают уважение к педагогам заметно реже (58%): в период карантина им не пришлось побывать в роли учителей и познать все прелести педагогического труда.

Выросло и число благодарных россиян – с 45% до 57% с момента последнего аналогичного исследования в 2013 году. Примечательно, что среди россиян с высоким доходом (более 80 тыс. руб.) благодарных учителям больше – 67%. Естественно, чаще благодарность испытывают люди, у которых уже есть дети.

Каждый девятый россиянин (11%) восхищается школьными учителями, причем чаще других такие эмоции испытывают респонденты от 25 до 34 лет (14% соответственно).

О безразличии к педагогам сообщили только 6% россиян, о недоверии — 4%, о неприязни и раздражении — по 2%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 419. Время проведения: 4—19 февраля 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

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Дистанционное обучение заставило россиян уважать труд учителей - опрос

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Теги: учитель, уважение, россияне, дистанционное обучение



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