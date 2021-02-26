"Уралкалий" вошел в топ-30 по версии Forbes самых экологичных российских компаний

Forbes опубликовал рейтинг экологической ответственности российских компаний, передает корреспондент Накануне.RU. Forbes отмечает, что это первая попытка проанализировать, какие из российских компаний делают для природы больше других.

ПАО "Уралкалий" в рейтинге 30 самых экологически ответственных российских компаний занял 25 строчку. Как отмечает Forbes, один из крупнейших производителей удобрений еще в 2017 году поставил цель — к 2022-му сократить потребление энергии и водозабор на 10%. В 2017–2019 годах они сократились на 6,5% и 9,8% соответственно. В конце 2020 года «Уралкалий» получил свой первый ESG-рейтинг от агентства S&P Global. Важно отметить, что рейтинг "Уралкалия" составил 52 балла при среднем показателе для компаний химпрома 36 баллов. В 2021 году компания планирует разработать систему углеродного менеджмента.

На первом месте, по версии Forbes, оказалось российское подразделение корпорации Mars, отправляющее на переработку до 90% всех отходов. На втором месте — Сбербанк, на третьем — X5 Retail Group, РЖД на 14 строчке рейтинга.

Рейтинг был составлен по методологии, которую используют американская редакция Forbes и инвесткомпания Just Capital при составлении рейтинга Just 100, отражающего компании Соединенных Штатов с лучшими ESG-практиками. Согласно этой методологии, компания должна сокращать выбросы, рационально пользоваться природными ресурсами и внедрять инновационные практики и технологии. Осенью 2019 года при подготовке рейтинга лучших работодателей России Forbes попросил 200 крупнейших компаний страны подробно рассказать об экологическом следе, который они оставляют. Эти данные использовались при составлении рейтинга самых экологичных компаний. В общий лонг-лист рейтинга вошли 60 компаний с максимальными баллами по экологическим метрикам.

Позиции, которые стали основными в выстраивании рейтинга: снижение вреда, экологическая политика, использование ресурсов и экспертная оценка. Каждая позиция "весила" 25%.