Из пермского аэропорта после отмены ограничений по COVID-19 вылетел первый международный рейс

Сегодня из аэропорта Большое Савино состоялся вылет первого после отмены ограничений по COVID-19 международного рейса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Royal Flight в 10.17 направился из Перми в Анталью. На борту находился 191 пассажир, что составляет 100 % загрузки воздушного судна. Чартерные перелеты в Анталью авиаперевозчик будет осуществлять по пятницам. В летнем расписании планируется увеличение количества вылетов.



Сейчас Международный аэропорт "Пермь" совместно с авиакомпаниями-партнерами прорабатывают вопросы расширения полетных программ за рубеж.



Напомним, что в соответствии с решением Правительства РФ с 8 февраля 2021 года из аэропорта Перми возобновлено международное авиасообщение. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.