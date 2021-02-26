26 Февраля 2021
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Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Из пермского аэропорта после отмены ограничений по COVID-19 вылетел первый международный рейс

Сегодня из аэропорта Большое Савино состоялся вылет первого после отмены ограничений по COVID-19 международного рейса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Royal Flight в 10.17 направился из Перми в Анталью. На борту находился 191 пассажир, что составляет 100 % загрузки воздушного судна. Чартерные перелеты в Анталью авиаперевозчик будет осуществлять по пятницам. В летнем расписании планируется увеличение количества вылетов.

Сейчас Международный аэропорт "Пермь" совместно с авиакомпаниями-партнерами прорабатывают вопросы расширения полетных программ за рубеж.

Напомним, что в соответствии с решением Правительства РФ с 8 февраля 2021 года из аэропорта Перми возобновлено международное авиасообщение. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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Из пермского аэропорта после отмены ограничений по COVID-19 вылетел первый международный рейс

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Теги: аэропорт, вылет, рейс, Royal Flight , Большое Савино



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