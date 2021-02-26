Под завалами дома в Нижнем Новгороде находятся две женщины

Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, находятся две женщины, сообщает Mash. Их пытаются достать спасатели.

ЧП произошло сегодня утром в суши-баре в цокольном этаже. Жителей дома на Мещерском бульваре эвакуируют, передает РИА Новости.

Сообщается, что в квартирах над заведением выбиты стекла. Территория вокруг дома оцеплена. Также появлялась информация, что ударная волна повредила соседние здания и припаркованные неподалеку автомобили.