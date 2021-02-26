26 Февраля 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
Взрыв газа в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 26.02.21. (2021) | Фото: Telegram-канал &quot;Нижний №1&quot;

Под завалами дома в Нижнем Новгороде находятся две женщины

Под завалами дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, находятся две женщины, сообщает Mash. Их пытаются достать спасатели.

ЧП произошло сегодня утром в суши-баре в цокольном этаже. Жителей дома на Мещерском бульваре эвакуируют, передает РИА Новости.

Сообщается, что в квартирах над заведением выбиты стекла. Территория вокруг дома оцеплена. Также появлялась информация, что ударная волна повредила соседние здания и припаркованные неподалеку автомобили.

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Под завалами дома в Нижнем Новгороде находятся две женщины

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Теги: нижний новгород, взрыв газа, суши-бар



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