40% россиян однозначно не хотят прививаться от коронавируса – опрос SuperJob

Несмотря на то, что массовая вакцинация в стране от коронавируса уже вовсю идет, а пропаганда работает на создание позитивного образа вакцин, однозначно готов привиться от COVID-19 только каждый десятый россиянин. При этом однозначно не готовы ставить прививку 41%. Это результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Аналитики полагают, что с течением времени количество желающих привиться будет снижаться: тот, кто очень хотел вакцинироваться, уже сделал это. Так, в середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40%, сейчас — 29%.

Среди мужчин, которые еще не вакцинировались, однозначно или скорее готов привиться почти каждый третий (32%), среди женщин — каждая четвертая (25%). Самую высокую же готовность к вакцинации демонстрируют россияне старше 45 лет (39%).

Отдельно исследователи поговорили с теми, кто не желает прививаться. Выяснилось, что половина из них не будет делать прививку ни под каким предлогом. В то же время 14% "антипрививочников" ждут результатов исследований на большой статистической выборке. Еще 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины. 4% сделают прививку только в случае, если она будет обязательной для всех. 3% в шутку ли, всерьез ли ждут денежного вознаграждения. 2% россиян мотивирует к вакцинации положительный пример со стороны родных и близких. 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок. Наличие преимущества при трудоустройстве, необходимость для выезда за рубеж, признание российских прививок международными медицинскими организациями и вакцинация власть имущих мотивируют сделать прививку по 1% россиян.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 370. Время проведения: 20—22 февраля 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, не делавшее прививку от коронавируса. Размер выборки: 1600 респондентов.