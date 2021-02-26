В Челябинске задержали полицейского, устроившего смертельное ДТП в алкогольном опьянении

В Челябинске сотрудника отдела полиции "Советский" обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб местный житель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, вечером 22 февраля около дома №11 по улице Кузнецова в Советском районе пьяный мужчина за рулем "Лады Гранта" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Solaris. После этого сотрудник полиции скрылся.

В результате ДТП погиб пассажир "Лады". Девушка, находившаяся в иномарке, доставлена в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой.

В настоящий момент обвиняемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Лиц, обладающих какой-либо информацией о ДТП, записями камер авторегистраторов просят сообщить в следственный отдел Советского района Челябинска СУ СКР области по телефонам: 266-00-93, 266-69-46, 266-70-98.

"В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.