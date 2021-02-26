Средний Урал первый в России тестирует голосование на блокчейне

Сегодня в 00:00 в Свердловской области стартовало голосование по выборам депутатов Молодежного парламента пятого созыва. Для этого в России впервые используют онлайн-платформу миксо.рф, разработанную на основе технологии блокчейн. Все этапы избирательной компании также будут проходить дистанционно, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Эта система разработана в Свердловской области. Мы пошли от предположения, что выборы будут проводиться в интернете. Такой подход не использовался ни в одной стране мира. Онлайн проходит весь процесс: выдвижение кандидатов, агитация и голосование избирателей. Это наша фишка, наша особенность и мы считаем себя лидерами в этой области", – рассказал начальник информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын.

Изначально на выборы подали заявки 270 человек, однако только 94 из них смогли набрать необходимое число голосов (до 100 лайков в зависимости от округа) для регистрации в качестве кандидата. С 26 по 28 февраля судьбу каждого из кандидатов могут решить 40 тыс. избирателей, зарегистрированных в системе. Наблюдать за ходом голосования будет порядка 3,7 тыс. человек.

"ЦИК уже заинтересовалась этим опытом, мы будем презентовать его после того, как у нас пройдут выборы. Как и любая инновация, наша технология или элементы этой технологии могут быть использованы в будущем, если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации посчитает их важными и значимыми", – подчеркнул Сергей Сапцын.