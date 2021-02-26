Средний Урал первый в России тестирует голосование на блокчейне

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Средний Урал первый в России тестирует голосование на блокчейне

Сегодня в 00:00 в Свердловской области стартовало голосование по выборам депутатов Молодежного парламента пятого созыва. Для этого в России впервые используют онлайн-платформу миксо.рф, разработанную на основе технологии блокчейн. Все этапы избирательной компании также будут проходить дистанционно, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Эта система разработана в Свердловской области. Мы пошли от предположения, что выборы будут проводиться в интернете. Такой подход не использовался ни в одной стране мира. Онлайн проходит весь процесс: выдвижение кандидатов, агитация и голосование избирателей. Это наша фишка, наша особенность и мы считаем себя лидерами в этой области", – рассказал начальник информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын.

Изначально на выборы подали заявки 270 человек, однако только 94 из них смогли набрать необходимое число голосов (до 100 лайков в зависимости от округа) для регистрации в качестве кандидата. С 26 по 28 февраля судьбу каждого из кандидатов могут решить 40 тыс. избирателей, зарегистрированных в системе. Наблюдать за ходом голосования будет порядка 3,7 тыс. человек.

"ЦИК уже заинтересовалась этим опытом, мы будем презентовать его после того, как у нас пройдут выборы. Как и любая инновация, наша технология или элементы этой технологии могут быть использованы в будущем, если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации посчитает их важными и значимыми", – подчеркнул Сергей Сапцын.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Средний Урал первый в России тестирует голосование на блокчейне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: блокчейн, выборы, голосование, депутаты, кандидаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети