26 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
(2018) | Фото: youtube.com

СБУ объявила Шария в розыск

Блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск украинскими властями. Об этом сообщает СБУ.

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Напомним, СБУ обвинила его в госизмене и вызвала на допрос в качестве подозреваемого. Он не явился на него, а также на повторный вызов.

Адвокату Шария Валентину Рыбину вручили ходатайство об избрании меры пресечения его подзащитного, которое будет направлено в суд. Рыбин считает, что затем Шария объявят в международный розыск.

Шарий на своих страницах, критикуя власти, выражений не подбирает. При этом он указывает на вывод СБУ, что в эфире российской программы "60 минут" говорил, что украинское общество не поддерживает введение квот на русский язык и это является "пропагандой многоязычия" и "подрывной деятельностью". В другом выступлении он говорил, что "тупые свиньи из СБУ" нашли виновного в потере Крыма. Также СБУ вменяет ему в вину "недоверие к существующей власти и СБУ".

"Подозрение несет в себе еще очень много подобных нацистских откровений, бреда и обид, но самое главное, показывает всему миру, что ни какой демократии на Украине давно нет", - написал он.

Шарий называет Владимира Зеленского "хриплым ничтожеством", которое решило бороться с блогером.

Телеграм-канал "Резидент", тоже обвиняемый СБУ, пишет, что по Шарию стратегия была разработана в конце января и утверждена Зеленским. Ее цель - заблокировать ютуб-канал Шария по меньшей мере на Украине, а также запретить партию Шария, которая осенью прошла в горсоветы нескольких крупных городов.

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СБУ объявила Шария в розыск

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Теги: Украина, Анатолий Шарий, СБУ, розыск



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