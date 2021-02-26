Средний размер ипотеки в России достиг рекордного уровня

Средний размер ипотечного кредита в России в январе впервые превысил 3 млн рублей, сообщило бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным аналитиков, "средний чек" в этом сегменте вырос за месяц на 1,7% и составил 3,004 миллиона рублей.

Рост суммы займа эксперты объясняют динамикой цен на недвижимость. При этом ожидается, что средняя сумма ипотеки продолжит увеличиваться — от 7% в год, пишет РИА Новости.

Во втором полугодии уходящего года стоимость квадратных метров стремительно начала расти, и многие (к примеру, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ) полагают, что виновата льготная ипотека под 6,5%, которая сильно увеличила спрос.