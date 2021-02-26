В Нижнем Новгороде в суши-баре взорвался газ

В Нижнем Новгороде на Мещерском бульваре произошел взрыв в здании, где располагался суши-бар. Пока данных о возможных жертвах и пострадавших нет, на месте работает МЧС. На кадрах, снятых очевидцами, видны сильные разрушения – здание полностью разрушено.

Кафе находилось в цокольном этаже-пристрое. По предварительной версии, взорвался бытовой газ, очевидцы сообщают о нескольких хлопках. В то же время сильного пожара после взрыва не возникло. Ударная волна повредила соседние здания и припаркованные неподалеку автомобили.