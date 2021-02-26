26 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Разбойное нападение на кредитное учреждение в Екатеринбурге (2021) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить неудачливого грабителя, обвиняемого в нападении на кассиров с муляжом гранаты

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по делу о серии разбойных нападений на кредитные учреждения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, мужчина пытался похитить порядка 8 млн руб., используя муляж гранаты.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 1989 г.р. 19 августа 2019г. пришел в отделение банка Кировского района Екатеринбурга и потребовал у сотрудника открыть кассу и отдать всю выручку в размере 2,3 млн руб. При этом мужчина угрожал кассиру предметом, похожим на ручную гранату, скрывая свое лицо кепкой, очками и пластырем на левом глазу.

Разбойное нападение на кредитное учреждение в Екатеринбурге(2021)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Испуганная женщина не поддалась на угрозы и смогла покинуть кассовую зону, после чего злоумышленник также скрылся, не получив доступа к деньгам.

Второе преступление было совершено в сентябре того же года. Обвиняемый зашел в другой банк того же района и потребовал кассира отдать все имеющиеся на тот момент деньги – 5,6 млн руб. На этот раз злоумышленник скрыл лицо под медицинской маской, надел строительную каску и жилет. В качестве оружия он также использовал муляж взрывного устройства и предмет, похожий на пистолет.

Разбойное нападение на кредитное учреждение в Екатеринбурге(2021)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Вторая попытка ограбления также не увенчалась успехом: кассир успела нажать тревожную кнопку и спрятаться под стол. Опасаясь задержания, мужчина покинул отделение банка без выручки.

Впоследствии сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 подозреваемый был задержан. Им оказался безработный, ранее не судимый местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ, максимальное наказание за которое составляет пятнадцать лет лишения свободы.

На данный момент фигурант помещен под стражу. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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В Екатеринбурге будут судить неудачливого грабителя, обвиняемого в нападении на кассиров с муляжом гранаты

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Теги: Екатеринбург, ограбление банка, камуфляж гранаты суд



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