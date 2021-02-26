В Югре виновнику смерти вахтовика, погибшего после разлива нефтепродуктов, грозит срок

Виновнику смерти вахтовика в Сургутском районе грозит до пяти лет колонии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части второй статьи "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Виновнику грозит до пяти лет колонии.

Напомним, утром 24 февраля во время герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефтепродуктов. Они попали на землю и загорелись. Погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика.