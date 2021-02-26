Британский штамм коронавируса может устроить в Москве третью волну эпидемии

Власти Москвы беспокоятся из-за возможного появления в столице британского штамма коронавируса. Он может привести к повышению заболеваемости и, как следствию, третьей волне эпидемии в апреле этого года.

"Поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе. Есть опасения, что в Москве появится британский штамм коронавируса, который считается более заразным, и ситуация может вновь ухудшиться", - цитируют "Ведомости" источник, близкий к мэрии Москвы.

Такой расчет основан не только на традиционном подъеме заболеваемости после зимы, когда у людей снижается иммунитет, но и на "графике", по которому Москва отстает от эпидемических трендов Европы на месяц-два.

Ранее несколько раз о необходимости исследования новых штаммов говорил президент России Владимир Путин. Очевидно, что он видит в них угрозу третьей волны эпидемии. Разработчики отечественных вакцин заявляют, что как минимум от британского штамма их препараты должны защитить россиян, но в целом возможность мутации вируса до такой степени, когда прививки уже разработанными препаратами будут не эффективны, не исключается.