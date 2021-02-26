Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации

Лидеры стран — членов Евросоюза поддержали идею введения электронных сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Европейская комиссия займется проработкой технических вопросов. Работу планируют завершить к лету, сообщает Regnum.

Сертификаты могут стать основанием для поездок внутри ЕС, а также для въезда из третьих стран, отметила Меркель.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена вынесет в Европейский совет предложение ввести "зеленые паспорта" для тех, кто привился от коронавируса, имеет иммунитет после болезни или отрицательные результаты теста.

По словам политика, паспорт может быть реализован в цифровом виде. Он добавил, что подобная система уже работает в Израиле, и этот опыт стоит распространить на Европу.

Также сообщалось, что британские власти разрабатывают "паспорта вакцинированных". Это вызвано возможностью срыва отпускного сезона – многие курортные страны, такие как Греция, рассматривают возможность открытия границ и относительной свободы для вакцинированных от коронавируса лиц.