Адвокат бывшего схиигумена назвал незаконным обыск Среднеуральского монастыря ОМОНом

Адвокат бывшего схиигумена Сергия Павел Бабиков прокомментировал действия силовиков, проводивших ночные и утренние обыски Среднеуральского женского монастыря. По его словам, сотрудники ОМОНа действовали незаконно, поскольку согласно требованиям Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище, которыми являются и монашеские кельи, возможен только на основании решения суда.

"О факте проживания в монастыре людей защита говорила неоднократно и предоставлением доказательств, и правоохранительные органы не могли не знать об этом факте. Поэтому для проведения обыска в кельях (что было этой ночью в монастыре) нужно было решение суда на производство обыска – а такое решение никому не предъявлялось", - заявил Бабиков.

По его словам, недавние действия правоохранителей должны оцениваться с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, проживающих в Среднеуральском женском монастыре.

В свою очередь Екатеринбургская епархия заверила Накануне.RU, что не имеет какого-либо отношения к сегодняшним обыскам.



"Представители Среднеуральского монастыря используют действия силовиков для обоснования нежелания урегулирования отношений с епархией, безосновательно связывая епархию с ночным инцидентом. В действительности же конструктивный диалог и примирение с епархией дает основание для прекращения раскола, который в настоящее время питается поиском врагов, к каким им удобно причислять и епархию", - прокомментировал ситуацию секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).