В Челябинской области за сутки у 206 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 206 человек подтвержден COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 51 тыс. 751 человека.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 418 заболевших. За сутки выписаны 224 человека, всего в регионе выздоровели 44 тыс. 258 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них пять от коронавируса. Еще у четырех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.