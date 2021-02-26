В Пермском крае личность пациента психологической клиники не могли установить почти 30 лет

В Чайковском прокуратура помогла восстановить в правах мужчину, личность которого была неизвестна почти 30 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина является пациентом Чайковского филиала краевой психиатрической больницы. Данные о его личности оставались неизвестными с 1992 года.

"Работниками городской прокуратуры проанализированы обстоятельства признания мужчины недееспособным, изучены медицинские и иные документы за весь период лечения психического заболевания, что позволило установить его личность. По результатам проверки прокурор обратился в Чайковский городской суд с заявлением об установлении и государственной регистрации юридического факта рождения мужчины с последующей выдачей необходимых документов, удостоверяющих его личность", - говорится в сообщении.

Мужчина получил паспорт, ему назначена пенсия и другие социальные выплаты, которые положены ему по закону.