Орлов назначил своим первым заместителем юриста, работавшего в ХМАО и Тобольске

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своим первым заместителем Игоря Сутягина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сутягин родился 12 января 1969 года в Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский госуниверситет по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации "юрист". По окончании университета работал в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и Москве, а также в администрации Тобольска.

28 января 2014 года указом губернатора Свердловской области был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. А в октябре 2018 года Сутягин получил пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом.

Как уточнили в мэрии, к работе первым заместителем главы города Игорь Сутягин приступит с 1 марта 2021 года.

Напомним, в январе в мэрии Екатеринбурга произошли кадровые изменения: замглавы по экономике и финансам Марина Андрусь покинула свой пост.