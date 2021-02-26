26 Февраля 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов назначил своим первым заместителем юриста, работавшего в ХМАО и Тобольске

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своим первым заместителем Игоря Сутягина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Сутягин родился 12 января 1969 года в Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский госуниверситет по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации "юрист". По окончании университета работал в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и Москве, а также в администрации Тобольска.

28 января 2014 года указом губернатора Свердловской области был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. А в октябре 2018 года Сутягин получил пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом.

Игорь Сутягин(2018)|Фото: Сергей Кутяшев / администрация Екатеринбурга

Как уточнили в мэрии, к работе первым заместителем главы города Игорь Сутягин приступит с 1 марта 2021 года.

Напомним, в январе в мэрии Екатеринбурга произошли кадровые изменения: замглавы по экономике и финансам Марина Андрусь покинула свой пост.

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Орлов назначил своим первым заместителем юриста, работавшего в ХМАО и Тобольске

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Теги: Орлов, первый заместитель, назначение, Екатеринбург



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